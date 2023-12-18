瑞銀CEO：不信通脹已受控　將炒3000瑞士員工

美國聯儲局主席鮑威爾上周表示，美國加息周期已告一段落，明年將會掉頭減息。然而，多國央行計劃在2024年堅持緊縮政策，以防通脹反彈。瑞銀集團(UBS)行政總裁Sergio Ermotti亦對鮑威爾的看法有所懷疑，他接受外媒訪問時表示，不相信通脹已經真的受到控制。

Sergio Ermotti被問及對經濟前景的看法時指出，不會揣測未來數月的利率走勢變化，但現階段他仍然不相信通脹真的受到控制。他認為目前只是通脹走勢傾向符合央行預期，必須看看情況是否持續下去。倘若通脹率真的趨近2%的目標，主要國家的央行將會採取行動，政策可能會稍微放鬆一點。他續稱，在這種環境下，保持敏捷性非常重要。

對於瑞銀併購瑞士信貸銀行(Credit Suisse)後，將會在瑞士裁員3,000人去削減成本。Sergio Ermotti表示，瑞銀將本着任人唯賢的原則，使用退休、提早退休、自然離職等方式，達到減少3,000名員工的目標；重申作出有關決定相常困難。