環聯：七成消費者擔心成節日網購詐騙受害人

環聯公布2023年節日購物旺季（包括「雙十一」及黑色星期五前夕至網購星期一）期間的網購詐騙趨勢分析，儘管近3/4香港消費者表示擔心成為節日網購詐騙受害人，但可疑詐騙比率卻有所下降。分析發現，大部分商戶疑為提高銷售額，不惜降低網購詐騙管控水平，從而減少消費者購物時的潛在阻力。

環聯數據顯示，在2023年節日購物旺季期間，百分之一源自香港的網購交易屬可疑詐騙，而2022年及2021年的同期數字則分別為6.0%及6.9%。此外，該段期間源自香港的平均每日可疑網購詐騙比率較去年同期下跌9.4%。與2023年其他時間（即2023年1月1日至11月22日，不包括11月11日）比較，節日購物旺季的可疑網購詐騙交易比率更大減22.5%。

分析亦揭示了在節日購物旺季期間，源自香港的每日可疑網購詐騙交易比率。去年的高峰在黑色星期五前夕的星期四，可疑網購詐騙交易比率達9.3%，而今年的高峰則在網購星期一前夕的星期日，比率為2%。

可疑網購詐騙交易在傳統節日購物旺季期間出現異常下跌，然而消費者卻持續表示擔心在此期間墮入騙案。環聯2023 年第四季消費者脈搏調查顯示，大部份香港消費者均表示極為、非常及一定程度憂慮成為節日購物旺季的網購騙案受害人，比例由2022年的61%大增18%至今年的72%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，節日購物旺季既推動消費者為親友上網選購各種禮物，同時亦為騙徒帶來伺機獲利的機會。據說部分發卡機構會於節日購物旺季期間使用不同的交易模式，以便快速授權完成更多交易。同樣地商戶為了避免流失客戶，亦可能採取類似策略減少任何影響消費者購物體驗的因素，反映於激烈競爭的環境下商戶均致力爭取更高的銷售額。