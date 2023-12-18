調查：68%港人料明年樓價跌　近9成對入市或投資取態審慎

經絡按揭轉介公布最新一期調查發現，有近68.7%的受訪人士預期明年樓價將繼續下跌，當中近三成認為樓價將下跌5至10%。另外，有74.5%人表示，若樓價持續下跌，希望政府能進一步「減辣」刺激樓市，當中要求下降壓力測試及放寬高成數按揭樓價上限，則分別有50.5%及46.2%。

經絡今日發表「2023年十大樓按新聞選舉及來年置業意向調查」結果，副總裁曹德明表示，從調查結果中可見，息口走勢將影響大部分市民的置業取態，在現時息口高位橫行的情況下，大部分市民來年置業意向或投資部署取態持審慎態度。大部分市民預計明年樓市將持續下調，並建議政府應進一步「減辣」，刺激樓市交投及發展。

他認為，預期美國加息周期見頂，理論上本港今輪加息周期亦已完結，本港息口料已見頂。建議當確定息口見頂時，港府可再進一步微調壓力測試要求，讓業主更易通過銀行入息要求，協助他們更易上車。

調查顯示，近9成人對來年入市或投資部署取態將保持審慎。65.7%來年置業部署為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮置業」佔16.2%，「租樓」則佔7%。曹認為，今年本港經濟未完全復甦，加上加息壓力下，大部份市民的置業部署傾向持審慎態度。