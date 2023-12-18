道期牛皮 油價向上 比特幣跌逾1%
2023年12月18日 16:23
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美匯指數報102.46；港匯見7.7979；離岸人民幣(CNH)報7.1360；美元兌日圓報142.39；歐元處1.0921；英鎊報1.2690。金價報2,023.51美元。油價升0.7%，布油報77.14美元，紐油處72.36美元。比特幣跌1.7%，見41,170美元。道指期貨升41點。
焦點數據：
23:00 美國12月NAHB房屋市場指數
●恒生指數全日報16,629點，跌162點或1%，主板成交超過943億港元。信義光能跌5.9%；中生製藥挫5.7%。https://reurl.cc/zlgdKV
-馬士基等停駛紅海料推高運價，航運股炒起。
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●滬深三大指數下跌。滬綜指收報2,930點，跌11點或0.4%。
內地經濟：
●畢馬威：內地不動產行業管理紅利時代將開始
●據報建行線下網點目前部分業務辦理受影響。
●內地資管巨頭海銀陷兌付危機，關聯公司上海貴酒跌停。
●新農業品牌「一米八」亮相，取名源自馬雲一個心願...
●中央財辦：有條件加力實施貨幣政策及財政政策。
●今年中央增發1萬億元國債，首批國債資金預算已下達。
●中企避美國制裁風險，傳取道馬來西亞組裝高端晶片。
●傳花旗因需時遵守內地數據法，推遲建內地全資證券業務。
香港經濟：
●馬時亨：「遺址論」是廢話，富衛資本足不急上市。
外地經濟：
●南韓政府料60歲以上就業人口今年首超「4字頭」人士。
●大吹減息風！高盛料印度及澳洲明年第三季首次出手。
●報告：近半亞太區消費者偏好AI支援工具或服務。
●芝加哥聯儲行長：宣稱戰勝通脹為時過早，減息與否還看...
●美元無運行？對沖基金睇淡，高盛估進一步向下。
●新加坡11月出口升1%，逾1年來首見增長。
●高盛降布油價格預測，料OPEC+減產計劃延至2025年。
企業消息：
●Arm中國據報裁減70多名工程師。
●瑞銀CEO：不信通脹已受控，將炒3000瑞士員工。
●加密幣平台FTX提重組計劃，擬向債權人繳數十億美元。