經絡：今年樓花按揭宗數料跌6成　明年將回升

經絡按揭轉按首席副總裁曹德明表示，今年香港經濟未完全復甦，加上加息陰霾下，發展商推盤步伐受阻，二手交投同樣疲弱，從而影響按揭市場，預計今年全年現樓及樓花按揭宗數達75,210宗及1,600宗水平，按年跌9.8%及60.5%。

他表示，息口有望最快於明年下半年開始回落，加上預期明年經濟將進一步復甦，樓價亦有望回穩，利好消息帶動下，有助用家增加信心及加快入市步伐，料明年樓市價量將先跌後回穩，全年或有3至5%的波幅。全年現樓按揭宗數有望升的1成，至83,000宗；而受惠政府放寬按揭成數上限措施，加上發展商加快推盤步伐，樓花按揭宗數有望重回2,400宗水平，按年升近5成。

曹指，今年下半年銀行一度增加按揭現金回贈吸客，加上政府推出放寬按揭成數措施，誘發到部分業主的轉按意欲，使轉按宗數曾一度升至近4年新高。他預計，今年整年的轉按金額及宗數達1,043億元及22,300 宗水平，按年下跌10.9%及14.8%。而明年上半年高息環境料將持續，即使按息最快或於下半年輕微回落，但實際按息仍會維持近16年的高水平，轉按誘因大減下，預料明年的轉按金額及宗數將大幅回落至 650億元（38%）及13,000宗水平（42%）。