中達證券遭證監會譴責及罰款100萬元

中達證券因沒有遵守《證券及期貨(財政資源)規則》，遭香港證監會譴責及罰款100萬元。

證監會發現，中達證券在根據《財政資源規則》向證監會呈交的財務申報表中犯有多項會計和計算上的錯誤，導致其在2019年4月至2020年12月期間的速動資金被誇大。同時發現在剔除該等錯誤後，中達證券的規定速動資金在有關期間內的8個月出現短欠，金額介乎162萬元至4,908萬元不等，違反了《財政資源規則》的規定。

中達證券未能確保該等財務申報表的準確性，主要是因為它沒有委任具備資格和勝任能力的人員編製和審閱財務申報表。尤其是，編製該等財務申報表的人員並不具備充分的知識和經驗以履行他們的職務。此外，中達證券負責審閱和簽核該等財務申報表的負責人員對《財政資源規則》的規定並不熟悉，並且沒有識別出呈交予證監會的該等財務申報表上的錯誤。

證監會認為中達證券的行為違反了《財政資源規則》和《操守準則》，在決定採取有關處分時，已考慮到所有相關情況，包括中達證券干犯的缺失所持續的時間及程度；其已應證監會的要求委聘獨立的檢討機構，以評估其財務申報的制度和監控措施，及核實其編製的財務申報表的準確性；該行的補救措施；該行在解決證監會提出的關注事項時表現合作；及該行過往並無遭受紀律處分的紀錄。