陳永傑：中原住宅部錄盈利 今年營業員減1成至4900人

今年樓價下跌交投減少，代理生意備受打擊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司住宅部今年佣金收益預計全年約27億港元，較去年約28.7億元減少約5.9%，但全年仍錄得盈利。

至於分行及人手數量亦有調整，分行數目由約466間，削減了約87間，現有約379間，計劃明年進一步縮減至約350間。至於公司營業部員工亦減約1成，現有約4,900多人，明年目標維持約5,000人水平。

事實上，今年物業交投出現萎縮，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，2023年首11個月整體樓宇買賣合約登記錄54,271宗，預測全年約5.8萬宗，屆時將創1991年有紀錄以來新低。

其中一手私人住宅全年料約10,500宗，將為近10年次低水平。二手全年則料僅約3萬宗，勢創1996年有紀錄以來28年新低。

樓價方面，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報149.99點，估計2023年底跌至148點，將較4月高位跌約12.1%，對比2021年8月歷史高位則累跌約22.7%，只略少於2008年金融海嘯時的約23.3%跌幅。

展望明年樓市，陳永傑指出，雖然一手貨尾存量高企，預計發展商減價趨勢將會持續。但現時不乏利好因素，如美國聯儲局放風明年有機會減息3次，租金上揚回報率上升，外地專才辣稅可「先免後徵」等。

他相信，政府有機會於明年初撤銷樓市辣招，預期明年上半年樓價料有約5%增長，較看好樓價1,000萬元以上豪宅表現。