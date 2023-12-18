蔚來獲CYVN戰略股權投資　涉22億美元

蔚來( 09866 )宣布，已與CYVN Holdings通過其聯屬公司CYVN Investments RSC Ltd(CYVN)訂立股份認購協議。CYVN為總部位於阿布扎比的投資主體。根據股份認購協議，CYVN將投入現金總額22億美元，以每股股份7.50美元的購買價認購2.94億股公司新發行A類普通股。

誠如公司先前公告，該公司於2023年7月獲得來自CYVN的7.385億美元戰略性股權投資。此外，CYVN從騰訊控股有限公司的一間聯屬公司購入該公司的若干A類普通股，總代價為3.5億美元。繼12月投資交易完成後，CYVN將實益持有公司已發行及發行在外股份總數的約20.1%。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，感謝CYVN對蔚來獨特價值的認可。隨着資產負債表的加強，蔚來已經做好充分準備，強化品牌定位，提升銷售和服務能力，並對核心技術進行長期投入，以應對日益激烈的競爭格局，同時持續提高執行效率和體系化能力。該公司堅信，蔚來將進一步鞏固其在汽車行業轉型中的領先地位。

CYVN Holdings董事長兼董事總經理Jassem Al Zaabi表示，增加對蔚來的投資符合公司持續在出行領域建立全球領先的投資組合的戰略，亦表明對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心。