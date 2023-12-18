TNG違反支付系統及儲值支付工具條例　被罰157.5萬

香港金融管理局宣布已根據《支付系統及儲值支付工具條例》（香港法例第584章）完成對TNG（Asia）Limited（TNG）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對TNG違反《支付條例》第8Q條，未能符合其附表3第2部第6（2）（b）條（打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施）及第5（1）（d）條（審慎及風險管理）的最低準則，處以譴責及157.5萬港元罰款。

金管局發現，在2019年2月至2020年7月中旬期間，TNG未有健全和適當的管控制度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》關於交易監察的有關段落；在2016年8月至2020年8月期間，TNG未有穩健的管治安排和有效的風險管理框架，以遵守《儲值支付工具持牌人監管指引》的有關段落；以及在2016年8月至2020年8月期間，TNG未有穩健的內部管控制度，促進有效及具效率的運作，及防範或及早偵測到異常情況，以遵守《持牌人監管指引》的有關段落。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，對儲值支付工具持牌人而言，穩健的管治安排和內部管控制度，以及管理層和員工強烈的合規意識，是有效風險管理框架中非常重要的支柱。儲值支付工具持牌人應參考金管局的相關指引及通告，採用合適的管治制度及內部管控以管理其運作風險，並為員工提供足夠的培訓。