持貨3年帳蝕183萬！　灣仔海華苑兩房550萬沽

樓價尚未見底，再有近年入市的業主選擇止蝕出貨，灣仔海華苑原則兩房戶以550萬元售出，較兩年前同類型單位跌價約三成，原業主持貨3年帳面虧損約183萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林忠煜稱，灣仔海華苑1座高層C室，實用面積約316方呎，原則2房間隔，今年5月放盤，叫價728萬元，最新以550萬元成交，呎價約17,405元，新買家為專才用家，做價較2021年同類單位跌約30%，原業主持貨約3年帳蝕183萬元，或貶值約25%。

●利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島8座中層C室，實用面積約811方呎，套三房間隔，望全海景，原先以1,398萬元放售，新買家還價一成，終以約1,260萬元成交，呎價約15,536元。

●中原黃凱達振指，鰂魚涌太古城12月暫錄約9宗買賣，其中天山閣高層B室，實用面積約689方呎，三房間隔，原先叫價1,050萬元，最新以980萬元成交，累減70萬元或6.7%，呎價約14,224元，原業主則於2014年10月買入，帳面平手離場。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園百佳閣高層A室，實用面積約606方呎，三房設計，以666萬元成交，呎價約10,990元，1個月前以790萬元放售，最終減價124萬元，約8年帳面蝕87萬元。

●中原黎富源表示，北角半山豪景中層C室，實用面積約836方呎，套兩房間隔，今年初放盤時叫價1,750萬元，最新以1,238萬元成交，呎價約14,809元，同類型單位去年4月以1,680萬元成交，做價回落逾兩成半。

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九龍區

●中原林家傑表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏道2號中層C室，實用面積約716方呎，三房間隔，望街景，今年10月開價860萬元，減價160萬元，以700萬元易手，呎價約9,777元，約2年多帳面蝕讓298萬元。

●美聯黃家明稱，九龍灣淘大花園O座中層2室，實用面積約356方呎，兩房間隔，呎價約12,640元，新買家為區内分支家庭客，睇樓多月，終決定入市做業主。

●利嘉閣潘立信指，紅磡海逸豪園21座高層D室，實用面積合約886方呎，套三房連多用途房間隔，新買家為同區換樓客，原先開價1,700萬元，議價後以略低於市價的1,450萬元成交，呎價約16,366元。

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新界區

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣青怡花園2座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，減辣後新買家購入第二套物業給兒子，以410萬元買入，呎價約11,953元。

●世紀21天生置業黃偉褀指，屯門翠峰小築2座中層B室，實用面積約825方呎，套三房加儲物室間隔，叫價760萬元，放盤約5個月，減價80萬元，用家連車位以680萬元購入，呎價約8,242元，成交價重返7年前水平。

●祥益林家倫稱，天水圍栢慧豪廷8座中層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價40萬元，新買家以440萬元承接自住，呎價約8,594元。

●美聯翟安暉指，元朗采葉庭2座中層B室，實用面積約509方呎，兩房設計，先前以530萬元放售，新買家已睇樓兩年，原業主接受議價，終以490萬元售出，呎價約9,626元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座中層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望園景，放盤8個月，叫價750萬元，減80萬元，獲買家670萬元承接，減幅約10.7%，呎價約17,048元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田帝堡城8座低層B室，實用面積約873方呎，套三房連工人套房間隔，叫價999萬元，放盤僅兩星期，減價99萬元，獲買家以900萬元承接，呎價約10,309元。

●中原歐偉基表示，大圍柏傲莊12月暫錄約4宗買賣，包括柏傲莊I的3B座高層F室，實用面積約307方呎，一房間隔，叫價約740萬元，議價後以718萬元獲承接，呎價約23,388元，原業主於2020年以約734萬元購入，約3年帳面蝕讓16萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋錦英苑A座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤1個月，已補價自由市場叫價430萬元，累減52萬元，減幅約12.1%，獲買家以378萬元承接，呎價約9,426元。

●中原梁榮貴表示，馬鞍山區12月暫錄約28宗二手買賣，其中海濤居4座高層D室，實用面積約626方呎，套三房間隔，開價約870萬元，日前議價後以805萬元易手，呎價約12,859元。

●中原葉錦強指，將軍澳12月暫錄67宗二手買賣，包括將軍澳廣場2座極高層B室，實用面積約489方呎，三房間隔，望山景，最初開價780萬元，議價後減至752.8萬元易手，呎價約15,395元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳南豐廣2座低層C室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價578萬，放盤約1個月獲客人接洽，減價40萬，以538萬元成交，呎價約12,840元。

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳中心10座低層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，7月叫價約698萬元，累減約148萬元，以約550萬元易手，呎價約13,547元，做價回到2017年水平。

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