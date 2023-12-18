新盤單日錄6宗交易告吹 再有樓盤送車位賣貨尾
2023年12月18日 21:24
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屯門新盤再推送車位優惠促銷貨尾。同時，新盤市場於周一(18日)錄得至少6宗交易告吹或終止交易個案。
●西南九龍維港滙單日沽3伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周一(18日)連沽3伙，成交價介乎1,346.5萬至4,860萬元，單日吸金8,239.5萬元。維港滙II的1座3樓A室，為實用面積1,536方呎，採四房雙套連多功能房間隔，設私人升降機大堂，以4,860萬元售出，呎價約31,640元。該期數的6座28樓C室，實用面積790方呎，屬三房連多功能房間隔，最新以2,033萬元成交，呎價約25,734元。維港滙系列至今累積售出1,068伙，套現逾180億元。
●旺角千望為兩伙指定單位增4%折扣
遠洋集團(03377)旗下旺角千望，周一(18日)修訂價單，為指定兩伙單位增設優惠，變相減價。價單顯示，最新添加的「專才專享置業」優惠，可享額外4%折扣，使最高折扣率增至38%。上述優惠只適用於11樓A室及12樓A室，實用面積319方呎，採一房連書房間隔，若買家簽署臨時買賣合約後60天內完成交易，另可獲1%現金回贈。
●屯門OMA by the Sea送車位優勢擴展至額外兩伙
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，繼將早前將3個單位定價下調及推出贈送車位的優惠後，周一(18日)把上述安排及優惠擴展至另外兩伙兩房單位。其中，1座11樓A1室，實用面積828方呎，定價由1,338.2萬元減價4%到1,284.7萬元，折實價1,027.8萬元，折實呎價約12,413元，買家購入該單位可免費獲贈1個售價為200萬元的住客停車位。
●觀塘Bal Residence一房呎價約14,526元
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周一(18日)以495.35萬元售出7樓D室，實用面積341方呎，一房間隔，呎價約14,526元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH開放式戶交易告吹
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周一(18日)錄得交易告吹，涉及單位為7樓D室，實用面積212方呎，開放式間隔，原本於本月10日以373.19萬元售出，呎價約17,603元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●啟德維港1號兩房1,096萬元沽
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，最新錄得2B座26樓G室的成交，實用面積536方呎，屬兩房間隔，以1,096.2萬成交，呎價約20,451元。
●油塘蔚藍東岸單日連錄4宗終止交易
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周一(18日)連錄4宗終止交易，涉及的總成交金額2,908.86萬元。上述單位均在項目2020年11月首輪發售當日沽出，成交價介乎631.02萬至902.61萬元，買家當時皆以建築期付款計劃入市。當中，5座7樓B室，實用面積512方呎，兩房間隔，在3年前以902.61萬元售出，呎價約17,629元。資料顯示，該盤11月至今累計已錄得14宗終止交易。
●何文田皓畋三房終止交易
樓價回落，有早年採用特長成交期購入新盤的買家，放棄交易離場。嘉里建設(00683)旗下何文田皓畋，周一(18日)錄得1宗終止交易個案，涉及單位為10座8樓A室，實用面積943方呎，三房連工作間間隔，原本在2020年2月以3,300萬元，呎價約34,995元，買家當年採用「1138 Plus 付款計劃」入市，成交期長達1,138日，並可享提早佔用及延期成交。發展商安排本周五(22日)重售。