新盤單日錄6宗交易告吹　再有樓盤送車位賣貨尾

屯門新盤再推送車位優惠促銷貨尾。同時，新盤市場於周一(18日)錄得至少6宗交易告吹或終止交易個案。

●西南九龍維港滙單日沽3伙

●旺角千望為兩伙指定單位增4%折扣

●屯門OMA by the Sea送車位優勢擴展至額外兩伙

●觀塘Bal Residence一房呎價約14,526元

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH開放式戶交易告吹

●啟德維港1號兩房1,096萬元沽

●油塘蔚藍東岸單日連錄4宗終止交易

●何文田皓畋三房終止交易