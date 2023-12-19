東方日報B1：華高淨值客「息」驚唔再博　寧敍做定存

內地股市和樓市下跌造成了負財富效應，令市民不願多做投資。

中港股市、樓市長期不濟，不但令人均資產值、超級富豪身家大縮水，加上利率高企，令財富管理需求大減，以往非常風光的華爾街和歐洲大型投資銀行都坐困愁城。投行消息指，疫情前可承受高風險高回報率的內地高淨值（HNW）投資者，現在寧做定期存款都不願投資風險資產。有投行更加要藉變求生，將HNW投資者入場門檻由以往擁有2,500萬美元流動資產，大降六成至1,000萬美元便可開戶，希望藉此吸客。

外媒引述花旗私人銀行投資策略師彭程表示，以往內地投資者普遍視5厘回報率的投資建議是浪費時間，故他們的資金多數都混合地投放於中國公司股票和垃圾債券，希望取得15至20厘回報。惟現在愈來愈多這類型投資者願意接納平衡、中度風險的投資組合。

事實上，內地HNW投資者以往在投行間非常受歡迎的原因，除了他們有錢之外，也因為風險胃納很高，除了買股、買債、買物業之外，也願意買名畫、收藏品等另類投資，更加願意借孖展去買，使得投行、資管公司、私人銀行等從中賺取不少佣金、費用、利息收入等。這些金融機構過往都聘請上千名會中文的客戶經理(RM)，希望同聲同氣，爭取開單，惟現在RM們都面對生意壓力。

另外，投行過往幫助內地企業來香港上市後，都會「順道」幫助企業的高管去「資產增值」。然而今年以來，滬深300指數累跌約14%，港股市值更蒸發約一成半，加上今年首次公開招股(IPO)更按年少逾五成，都令這條水喉「窒住窒住」。

財富管理公司Leo Wealth，其客戶顧問Jessica Cutrera指出，過往亞洲區的私人銀行客戶借款投資的情況，往往可以達到他們資產的50至60%，但如今這類槓桿率都大降，除了由於股市大跌，也因為利率和借貸成本高昂。

持有美資投行戶口的某中資公司行政人員謂，現在將錢轉往定存都能夠賺7厘利息，故他索性封鎖為他服務RM的微信，希望落得清靜，因對方經常打訊息來叫他加注投資。

瑞銀在8月的全球財富報告中表示，單計去年內地成年人的人均淨資產下降2.2%，人均總資產也自2000年以來首次下降。

其中深圳A股股王寧德時代，周一股價反覆向下，以接近全日低位收市，報146.97元，挫5.18%，創逾3年新低。滬深股市周一僅航運股表現較佳，滬綜指最終4連跌，收挫0.4%，報2,930.8點，創去年10月31日以來新低；深成指收跌1%，報9,279點，再創逾4年新低。兩市總成交僅得6,926億元，較上一個交易日縮5.5%。

分析員指，股市和樓市下跌造成了負財富效應，可支配收入減少，令人不願多做投資和消費，這惡性循環着實影響經濟。暫時只能寄望未來減息，或中美關係持續緩和等來打破這循環。