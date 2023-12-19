加密幣平台FTX提重組方案　擬償還數十億美元

加密貨幣交易平台FTX去年爆煲、被揭管理混亂，轟動幣圈乃至整個金融市場。俗稱「薯條哥」的創始人Sam Bankman-Fried更隨時要監獄渡過餘生。FTX日前遞交經修訂的重組方案，向客戶和債權人償還「數以十億計美元」。

FTX現由企業醫生接管，主要工作是收回資產，約值70億美元（約546億港元），而申索人的資產會以去年11月11日即破產當天的市價而定，但申索人如何收回款項，以及交易所會否東山再起，目前是未知之數。

據了解，方案明年將會先交予債權人徵求同意，屆時會有更多細節，之後再交給法官審批。暫時看，主要債權人和客戶團體已同意重組方案的大綱，而美國證交會（SEC）主席亨斯勒也曾暗示FTX整改後有望復業。

加密貨幣周一受壓，「一哥」比特幣（Bitcoin）曾跌3.27%，每枚低見40,527美元；「二哥」以太幣曾挫5.28%，每枚低見2,118美元。CoinShares統計顯示，加密貨幣基金上周錄得資金淨流出1,600萬美元，結束之前連續11周的淨流入，其中比特幣錄淨流出3,280萬美元，流出壓力主要來自美國和德國。