m18講場：當紅主播升職！東方甄選股價彈

查實東方甄選前身做補教，董宇輝就喺度教英文嘅，諗起以前香港啲補習天王過檔好大件事加嘛，新東方兼東方甄選老闆俞敏洪透過咁樣留人，果斷擺平危機，無可厚非。但股壇大師會疑惑，GMV（交易總額）太倚靠董宇輝健唔健康？內媒亦疑問，第日同董宇輝點拆帳、對盈利前景有咩影響？

不過，內媒話，東方甄選直播間嘅人氣同銷售額已經返番去平均值以上，禮拜日有場直播，GMV估計過億人民幣，接近7,000萬人睇。市場一睇，一於話知佢，炒轉先講啦！

「董宇輝事件」全國熱議，花生點止咁少，話說網上突然彈咗個「西方甄選」直播間，不排除想趁董宇輝粉絲出走吸客，即刻畀抖音以「涉及仿冒假冒，不當蹭熱」冚旗。更搞嘢嘅，阿里巴巴（中國）有限公司畀人發現申請註冊一枚「國貨甄選」商標，暫時未通過。

講開阿里，創始人馬雲之前咪出國考察漁農業嘅，以佢理念開辦嘅「一米八農業科技公司」尋日正式成立，由曾任阿里合夥人嘅胡曉明做董事長同首席品（質）控（制）官，同時發布舟山泗列島貽貝同溫州南鹿島大黃魚，已經喺盒馬有售。

胡總話，公司名稱源於馬雲之所以參與農業，係希望天下所有母親都希望小朋友健康成長，身高超過1.8米。