林嘉麒：美股年底有力再升　息口見頂宜買股？

美國聯儲局上周進行了今年最後一次議息，令環球投資者有驚喜，推動美股在2023年完結前再升多一輪。事實上，美國3大股指已連漲7周，其中道指更是連續3個交易日創下歷史新高。當日，美國國債孳息率隨即暴跌，兩年期國債孳息率挫28點子，報4.451厘；10年期國債孳息率下跌18點子，報4.026厘，令孳息曲線倒掛程度減輕。

值得留意的是，截至昨日止，兩年期及10年期國債孳息率跌至4.409厘及3.897厘，整體利率向下，而孳息曲線倒掛程度又再走斜。有投資者認為，市場早前對美國息口見頂及來年減息，早已在債息及股市上提前反映，惟以近期資金流顯示，12月第一周環球現金流入高達932億美元，在議息後的上星期暫時只有貨幣市場基金流出310億美元，有253億美元流入股票基金，債券有21億美元，數據顯而易見，當投資者認為息口見頂，首選買的是股票。

更值得關注的是，上周四及周五羅素2000指數及標普500指數較美國其他主要指數錄得更強勁升幅，似乎這輪投資者買的不只是龍頭股份，從而代之的是買入啤打值高的股票，似乎年尾在美股再有一輪粉飾櫥窗的行動。

港股方面，投資者沒有想過粉飾櫥窗，代替的是自嘲「粉碎櫥窗」，大部分人對年尾港股的表現不寄厚望。不過，就算是心灰失望，上周恒生指數表現是冠絕全球的，過去一周從低位反彈了近千點。當然，明眼人也知，升得多是因為跌得多，更何況一周的表現不代表了未來的全部。

事實上，港股要行得更遠，需要A股做好。要A股好真的不易，中國人民銀行12月透過中期借貸便利(MLF)向市場注入中長期資金的規模創歷史新高，事實是有助金融機構應對年底和農曆新年前的流動性需求，但此舉令更多市場人士預計，近期會再降準的機會減低。

上周五人行就開展了1.45萬億元人民幣的一年期MLF操作，利率持穩於2.5厘；外媒根據12月到期規模計算，此次操作淨投放資金8,000億元人民幣，高於市場預期，並刷新了至少2016年以來可比數據口徑的月度淨投放紀錄。奈何投資者深明箇中道理，看好後市不是單靠人行淨投放，同時需要多方配合才可見到升市，例如國家的經濟數據有所好轉，或解決內房問題等。相信假以時日，情況會得到改善後，資金會再來，可惜的是，投資者需要看到有持續改善才會行動。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)