廖嘉豪：10年期英債收益率明年下半年或大跌至3.25厘

花旗分析員對10年期英國國債在2024年初策略上持較謹慎觀點，因為英倫銀行傾向偏鷹，但預期10年期英國國債價格在2024年下半年強勁反彈，令10年期英國國債收益率在2024年第4季度跌至約3.25%，遠低於遠期市場定價/市場共識。

短期利率–較遲減息但幅度將加速

英倫銀行對上一次加息已是8月3日，市場對英倫銀行的貨幣政策預期從那時開始與聯儲局/歐洲央行接軌(首先是排除再次加息，然後預期2024年減息更多)，但英倫銀行寬鬆貨幣政策預期仍相對落後，偏鷹預期或持續到2024年，因為英倫銀行需觀察額外財政措施的影響。秋季聲明中有關減稅規模和即時性、通過最低工資推升工資增長，以及在明年3月份的財政預算案中可能採取措施以在進入大選期間提高民眾實際可支配收入，都令市場難以在短期內為英倫銀行鴿派轉向定價。

花旗分析員預期英倫銀行明年8月首次減息25個基點，全年減息100個基點，與市場預期相若，但花旗分析員認為英國在2025年將減息275個基點，明顯較市場預期減息60個基點進取。選舉前的財政刺激措施，以及英倫銀行較大機會隨之而偏鷹的立場將延遲寬鬆貨幣政策週期，但選舉後必需的財政緊縮將令金融環境更具挑戰，屆時亦需要中性以下的政策利率。此外，過去經驗顯示寬鬆週期早段對經濟影響或非常有限，促使寬鬆力度之後加速。另外，因為英倫銀行貨幣政策委員會被動地採取觀望態度，以及等待太久才滿意控制工資升幅成效，而令貨幣政策在2024年後期對英國經濟有過度收緊的效果，因此需要在2024年後期加快寬鬆政策力度。

長存續期債券收益率–稍後回落

10年期英國國債收益率目前約3.69%，令花旗分析員認為現在的風險回報平衡或導致10年期英國國債收益率在2024年初溫和走高。目前10年期英國國債收益率已比英國政策利率低150多個基點，加上國債新增規模上升壓力下，或會限制10年期英國國債收益率在第一次減息(可能是8月)臨近之前回落的可能性。然而，隨英倫銀行需要在明年後期加快減息步伐，花旗分析員預計10年期英國國債收益率屆時亦將大幅下跌，10年期英國國債收益率到2024年底將達3.25%，但仍或比英國政策利率低約100個基點(預計2025年將低於中性利率水平)。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪