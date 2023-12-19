華富建業金融收購富中21.06%股權

通過該等交易，將使集團能夠透過重組其分別於萬海金融及萬海貸款的權益的方式，收購經擴大富中集團的股權。經考慮經重組之富中集團的架構及其未來前景及發展潛力，集團相信富中集團將促進集團、富中集團及萬海集團之間的資源、服務及客戶共享，從而為其業務帶來協同效應。例如，富中集團的現有企業客戶亦可能傾向使用集團的企業融資及資產管理服務，此舉反之亦可擴大集團的客戶基礎。

根據收購事項買賣協議，陳少揚將集團出售富中銷售股份，代價為1.2億元。緊隨完成後，Well Foundation將持有富中經擴大全部已發行股本15.72%。

根據貸款轉讓買賣協議，集團向富中出售及轉讓萬海貸款，其將透過向集團發行代價股份之方式結算。集團預期，貸款轉讓買賣協議將錄得約4700萬元的未經審核收益。

根據出售事項買賣協議，集團及陳少揚向富中出售萬海金融全部股份，代價為4.71億元，其將透過向集團及陳少揚發行代價股份之方式結算。集團預期，出售事項買賣協議將錄得約4200萬元的未經審核收益。

完成貸款轉讓買賣協議及出售事項買賣協議後，預期萬海貸款後撥備撥回金額將為約4700萬元，而於萬海金融的19.9%權益的減值及撥備撥回金額將為約100萬元。