納指升91點　比特幣漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.04%，報102.51；港匯見7.7952；離岸人民幣(CNH)報7.1424；美元兌日圓處142.72；歐元報1.0924，英鎊報1.2649。金價處2,027.1美元。布油報78美元，紐油報72.83美元。比特幣升3%，報4.26萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報37,306點，升不足1點；標指收報4,740點，升21點或0.45%；納指收報14,905點，升91點或0.62%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,711點，跌80點或0.48%。

●12月恒生指數夜期收報16,541點，跌92點，低水88點，成交13,026張。

●紐約期油收報每桶72.47美元，升1.04美元或1.46%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.95美元，升1.4美元或1.83%。

●紐約期金收報每安士2,040.5美元，升4.8美元或0.24%。

●英國富時100指數收報7,614點，升38點或0.5%；德國DAX指數收報16,650點，跌100點或0.6%；法國CAC指數收報7,568點，跌28點或0.37%。

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