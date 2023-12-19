國泰重建進度理想　辦員工嘉年華感謝同事貢獻

Cathay Fiesta重頭戲是Cathay's Got Talent，來自不同部門、地區的同事一起施展渾身解數，爭奪各個獎項。

國泰於12月8日舉辦Cathay Fiesta員工嘉年華，與員工共享歡樂及成果。每名員工當日都可以帶同一名親友一起參與該項盛事，讓他們在家庭與公司之間有更大聯繫，建立更強歸屬感。

國泰再度舉辦的盛大員工活動，Cathay Fiesta有超過7,000名員工及親友出席，並有逾千名身處世界各地的同事在網上參與。活動邀請了機艙服務員穿上歴年制服，展示國泰自1946年成立以來的不同制服，吸引眾多觀眾觀賞，一同回顧着國泰的成長。此外，現場還設置多個遊戲攤位，節目豐富多彩，讓一眾出席賓客都玩得開心投入。國泰員工還有機會贏取不同的獎品，包括高達100萬「亞洲萬里通」里數、指定航點的旅遊套票及其他豐富獎品。

當晚的另一個重頭戲是Cathay's Got Talent的最後十強比賽，來自不同部門、地區的同事一起施展渾身解數，爭奪各個獎項。此外，活動還邀請了樂隊Dear Jane和歌手AGA擔任表演嘉賓，為活動增添色彩。

2023年是全球航空業復甦的一年，國泰與同事分享成果，在今年已着手優化薪酬待遇，除今年9月派發最高為六星期合資格酬金的特別酬謝金外，合資格香港員工將於明年1月起平均加薪3.8%，以及相當於一個月工資花紅，並於4月獲發利潤分享計劃的獎金。

此外，國泰來年將繼續大展拳腳，繼今年增聘4,000人外，明年亦計劃再增聘約5,000人。

國泰致力建立多元化的服務團隊，除了在香港進行招聘，亦會在世界各地，包括中國內地市場招納更多優秀人才。集團已啟動「內地人才招募計劃」，早前於深圳舉辦的機艙服務員招聘活動進度理想，首批獲聘用的100多名內地機艙服務員預計在明年初逐步投入服務。

同時，國泰正在內地不同城市及院校繼續舉辦招聘活動，未來亦會持續擴大招聘力度，並計劃於2025年將其總數擴展至約1,000至2,000人，內地將成為香港以外最大的機艙服務員來源地。國泰未來將提供更多不同範疇的工作機會招聘內地人才，包括見習機師、資訊科技人員、地勤人員、後勤人員和客戶服務員等，培養更多的人才推動航空業發展。

至於員工福利方面，現時員工入職國泰首日，即可和家人一同享用折扣機票優惠。國泰亦舉辦多項有助員工平衡工作與生活的活動，包括午間電影欣賞會、健康研討會等。另外，國泰城設有不同體育設施，方便員工按個人興趣以不同運動紓緩壓力。國泰員工亦享有彈性上班安排，後勤員工每周有兩天可以在家工作，而前線員工則有彈性值勤編排，切合各種生活模式。國泰設有不同的內部嘉許及獎勵，激勵員工在工作中持續努力，並為他們提供一個充滿動力和機會的工作環境，例如今年便有逾9,000名員工年資達10年或以上，獲得《長期服務獎》，而Niki and Betsy獎勵計劃則表彰員工於工作上的傑出表現。

展望未來，國泰將堅守該企重視員工的核心價值，與員工攜手分享喜悅和成果，並引領員工一起實踐國泰志在飛躍的理想。