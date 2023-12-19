通脹推升租金！美國無家者超過65萬創有紀錄新高

通脹高企帶動租金飆升，加上疫後政府減少經濟援助，美國無力負擔房租的基層市民人數日益增加，相繼淪為露宿者，或一如電影「浪跡天地」，成為以車為家的「遊民」。外媒報道，根據美國住房和城市發展部的數據顯示，截至今年1月美國無家可歸人數達到65.31萬人，按年增加12%，並創下2007年有統計以來最高數字。

報道指，今年1月超過65萬的遊民當中，有6成住在收容處所或其他臨時住所，4成則住在「不適合人類居住的地方」。另外，報告顯示非洲裔美國人雖然僅佔全美人口的13%，卻佔所有遊民人數的37%。值得留意的是，遊民最多的州份，主要是沿海較富有的州。其中加州有18.14萬人最多，其次依序是紐約州的10.32萬人、佛羅里達州的3.75萬人、華盛頓州的2.8萬人、德州的2.73萬人及俄勒岡州的2.14萬人。當然，遊民數量與該州人口總數有一定關係。

拜登政府官員將首次無家可歸者的激增歸因於「多種因素」，包括租金上升及疫情大流行時期暫停驅逐、疫情時期的援助逐步結束等。2021至2022年會計年度期間，首次無家可歸的人數激增25%。

根據哈佛住房研究聯合中心數據，「租金飆升」將租屋者的成本負擔推至歷史最高水平。分析發現，2021年收入低於1.5萬美元(約11.7萬港元)的低收入家庭中，高達9成的人，其住房支出佔收入的30%以上。一般而言，如果住房開支超過家庭收入的1/3，就被認為是無法負擔。

聯邦機構「美國無家可歸者問題」執行董事Jeff Olivet表示，住房成本高昂、廉價租盤短缺，許多美國人距離無家可歸者僅一步之遙。而最值得注意的是，租金在2022年底大幅飆升，反映出經濟適用房屋供應嚴重短缺。