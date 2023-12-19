【高盛推介】騰訊低開後重上310元　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(18日)跌約0.9%，今早(19日)低開約0.2%後曾失守310元水平，最低見306.6元，及後跌幅收窄並反彈。現報312元，升約0.1%。據中國音像與數字出版協會發布的《2023年中國遊戲產業報告》數據顯示，今年國內遊戲市場實際銷售收入首次突破3,000億元人民幣，達3,029.62億元人民幣，按年升13.95%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約720萬元。淡倉於上周五錄得約550萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

騰訊購20417，行使價360.2元，2024年05月28日到期，實際槓桿8.1倍，中年期、輕微價外。

騰訊購19993，行使價380.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿9.6倍，價外、高槓桿。

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽21598，行使價280;68元，2024年03月22日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.6倍，輕微價外、低面值。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，遠熊。

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