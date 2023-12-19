【高盛推介】美團創逾3年新低 資金轉向吸納好倉
2023年12月19日 11:54
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(18日)跌約2.1%，今早(19日)繼續下跌。早上低開約1.8%後跌幅擴大，最低見77.8元，創超過3年新低。現報78.45元，跌約5.7%，為跌幅最大的藍籌股之一。有評級機構指美團新業務部門的虧損收窄，及核心部門的強勁市場地位令盈利能力改善，並將對美團的評級上調至「正面」。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金轉向流入，有約590萬元。淡倉於上周二至上周五共錄得約1,050萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
由於股價再創新低，投資者在部署時應重新審視條款，建議先從風險角度出發，選擇合適市況的條款產品。
美團購21747，行使價100元，2024年09月23日到期，實際槓桿4.3倍，少數較貼價產品。
美團購21501，行使價110元，2024年06月04日到期，實際槓桿6.6倍，價外、低面值、高槓桿。
美團牛61819，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率14.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽18411，行使價88.83元，2024年07月23日到期，實際槓桿2.9倍，中期。
美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率1.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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