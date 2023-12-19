幾多錢先有安全感？調查：港人平均儲蓄要有...

存款保障委員會調查顯示，67%受訪港人表示有儲蓄習慣，與去年相若，但每人每月的平均儲蓄則有所上升，由去年的7,700元增至9,000元，增幅達17%，創調查以來新高，反映3年疫情過後，港人的經濟能力有一定程度改善，而疫情亦促使港人更積極透過儲蓄為未來作好準備。另外，受訪者認為，平均需要近108萬元儲蓄，先至有足夠「安全感」，按年飆升8成。

調查透過電話隨機抽樣形式，訪問約1,000名18歲或以上港人，以及逾100名全職家庭主婦。發現銀行存款仍是最主流儲蓄方式，高達74%受訪者選擇。

有84%的18至29歲的年輕人有儲蓄習慣，比例較去年升24個百分點，每月的平均儲蓄金額為7,900元，較去年增近6成；30至39歲有儲蓄習慣的受訪者比率高達93%，每人每月的平均儲蓄金額達1.12萬元。

其中，有儲蓄習慣的受訪者中，42%表示儲蓄是為了應付不時之需，27%表示是準備退休；為滿足其他購物欲望而進行儲蓄的佔比，由去年的6.5%，下跌至今年的1.7%。

今年港人就個人現有儲蓄所帶來的「安全感」評分亦有所上升，由去年的51.4分，上升至今年的53.7分，扭轉連續3年的跌勢；而表示沒有儲蓄的人士當中，有44%表示沒有收入、25%表示入不敷支、兩成人稱收入太少。

香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，樂見整體市民每人每月的平均儲蓄金額有明顯升幅，而儲蓄金額數字更創調查以來新高，至於儲蓄的「安全感」亦有所上升，前者反映經濟情況較疫情期間有一定改善，而後者則顯示港人居安思危的意識進一步提高。