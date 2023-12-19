恩浩國際中心相連單位4600萬放售　較購入價折讓22%

貼鄰啟德發展區的九龍灣罕有甲級寫字樓以折讓價放售。區內常悅道1號的恩浩國際中心一個相連商廈單位，因應市況調低叫價，以約4,600萬港元放盤，較逾兩年半前購入價低約1,300萬元。

中原(工商舖)魏漣表示，上述單位為30樓E室及F室，總面積約4,382方呎，現已交吉，平均意向呎價約10,497元。項目内置行政洗手間及24小時冷氣系統，另可配售私家車位。同時，單位景觀開揚，擁270度環迴景致，可望郵輪碼頭及港島東至灣仔一帶的海景景致。

魏補充，原業主於2021年3月分別以約2,800萬元及約3,100萬元購入該兩個單位，涉資共約5,900萬元，成交呎價逾13,000元，故是次放售價較購入價折讓幅度達約22%，亦為市場合理價。

翻查資料，該廈最新一宗買賣成交為今年2月錄得，單位為32樓全層，面積約11,430方呎，以約1.1億元易手，成交呎價約9,624元，而參考同區商廈單位買賣成交，如去年1月億京中心B座高層單位，面積約3,939方呎，成交價約4,600萬元，呎價約11,678元。