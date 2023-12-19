道期牛皮 日圓兌美元跌穿144
2023年12月19日 16:29
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美匯指數報102.57；離岸人民幣(CNH)報7.1504；港匯企7.7987；美元兌日圓升破144水平，報144.36；歐元報1.0934；英鎊處1.2678。金價報2,026美元。布油報78.05美元，紐油報72.35美元，比特幣升上4.31萬美元。道指期貨升1點。
●市後關注點
-21:30 美國11月新屋開工；美國11月建築批核
●恒生指數收市報16,505點，跌124點或0.75%。國企指數收報5,592點，跌41點或0.74%；科技指數收報3,707點，跌22點或0.61%。主板成交765億港元。美團跌穿80元創逾3年新低，收市報78.45元，跌5.6%。https://reurl.cc/j3dRDm
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