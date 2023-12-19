道期牛皮　日圓兌美元跌穿144

美匯指數報102.57；離岸人民幣(CNH)報7.1504；港匯企7.7987；美元兌日圓升破144水平，報144.36；歐元報1.0934；英鎊處1.2678。金價報2,026美元。布油報78.05美元，紐油報72.35美元，比特幣升上4.31萬美元。道指期貨升1點。

●市後關注點

-21:30 美國11月新屋開工；美國11月建築批核

●滬綜指微升1點，旅遊股受捧。

●世銀料全球通脹快將放緩，惟須謹慎看待兩大風險。

●防資金被凍結！新加坡下月起暫停非銀渠道向中國匯款。

●通脹推升租金！美國無家者超過65萬創有紀錄新高。

●日本央行維持負利率不變，日圓回落至5.43水平。

●ASML明年推2納米光刻機，英特爾傳已訂購6部。

●IBM為提升AI及雲業務，斥181億購德國公司。

●恐成絕版貨？Apple Watch兩系列聖誕前美國下架。

●A股疲弱！中國主動權益基金新發行規模邁10年低。

●發改委：有能力完成全年經濟社會發展主要目標。

●港元1個月拆息升至5.62196厘，創兩周新高；2星期拆息更突破6厘，見6.11071厘。

●零售協會推「香港節日狂賞」活動，逾3000店舖參與。

●幾多錢先有安全感？調查：港人平均儲蓄要有...