道期牛皮　日圓兌美元跌穿144

2023年12月19日 16:29
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    美匯指數報102.57；離岸人民幣(CNH)報7.1504；港匯企7.7987；美元兌日圓升破144水平，報144.36；歐元報1.0934；英鎊處1.2678。金價報2,026美元。布油報78.05美元，紐油報72.35美元，比特幣升上4.31萬美元。道指期貨升1點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國11月新屋開工；美國11月建築批核
    ●恒生指數收市報16,505點，跌124點或0.75%。國企指數收報5,592點，跌41點或0.74%；科技指數收報3,707點，跌22點或0.61%。主板成交765億港元。美團跌穿80元創逾3年新低，收市報78.45元，跌5.6%。https://reurl.cc/j3dRDm
    ●滬綜指微升1點，旅遊股受捧。
    ●世銀料全球通脹快將放緩，惟須謹慎看待兩大風險。
    ●防資金被凍結！新加坡下月起暫停非銀渠道向中國匯款。
    ●通脹推升租金！美國無家者超過65萬創有紀錄新高。
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    ●日本央行維持負利率不變，日圓回落至5.43水平。
    ●ASML明年推2納米光刻機，英特爾傳已訂購6部。
    ●IBM為提升AI及雲業務，斥181億購德國公司。
    ●恐成絕版貨？Apple Watch兩系列聖誕前美國下架。
    ●A股疲弱！中國主動權益基金新發行規模邁10年低。
    ●發改委：有能力完成全年經濟社會發展主要目標。
    ●港元1個月拆息升至5.62196厘，創兩周新高；2星期拆息更突破6厘，見6.11071厘。
    ●零售協會推「香港節日狂賞」活動，逾3000店舖參與。
    ●幾多錢先有安全感？調查：港人平均儲蓄要有...
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