西半山干德道一籃子舊樓獲出價1.55億洽購至尾聲

美聯旺舖營業董事陸澤森表示，市場消息指，西半山干德道60號全幢及干德道60B號2樓及車庫，獲買家出價約1.55億港元洽購至尾聲，有關交易將進入公司股份轉讓盡職審查階段。

該批物業中的60號全幢為樓高5層住宅連車庫，住宅部分每層樓面面積約1,145方呎，總樓面面積約5,727方呎，另外，60B號2樓樓面面積約1,250方呎，整批項目樓面面積合共約6,977方呎，以市傳洽購價計算，呎價約22,216元。項目中60號全幢大廈沒有分拆業權，而60B號2樓則佔全幢大廈約16.67%不可分割業權份數。據了解，該一籃子物業由寶輝投資及永光地產等共同持有，之前放售價約2.5億元。

陸又指，根據半山區西部分區計劃大綱圖，項目現址劃為住宅(乙類)用地，可以地積比率5倍發展，以60號地盤面積約1,718方呎計，落成後總樓面約8,590方呎，而60B號地盤面積約1,876方呎，料重建後可提供約9,380方呎。

他續稱，項目對面為豪宅項目天匯，每呎成交價曾高見10.5萬元，一度打破亞洲分層住宅呎價紀錄。而恒地近年於西半山積極進行併購，其中鄰近的羅便臣道99至99C號就曾以每方呎25,324元至28,834元成交，料可連同本項目合併發展，打造又一個地標物業。