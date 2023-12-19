國泰11月載客量按年升2.1倍　貨運量增兩成

國泰航空於2023年11月份運載12.39萬公噸貨物，較去年同月增加20.3%。月內貨物收入噸千米數按年增加14.2%，運載率下跌5.8個百分點至61.1%，而可用貨物噸千米數則按年增加25.1%。在2023年首11個月，載貨量較去年同期增加19.5%，可用貨物噸千米數增加64.2%，而貨物收入噸千米數則上升43.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，12月將迎來香港重新全面對外開放後的首個聖誕假期，集團樂見旅遊需求保持強勁。月內，集團恢復往返基督城航班，是國泰航空於疫後首次重啟季節航班服務，顧客的熱烈反應令人鼓舞。與此同時，由明年3月31日起，國泰航空將於廣受歡迎的紐約航線其中的CX830及CX831航班上，率先恢復頭等艙服務。貨運方面，12月的前景令人鼓舞，預計需求在年底的假期前將一直保持強勁。