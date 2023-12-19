國泰11月載客量按年升2.1倍 貨運量增兩成
2023年12月19日 18:35
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國泰航空(00293)公布，11月份載客163.31萬人次，較2022年同月增加210%。月內收入乘客千米數按年上升148.2%。乘客運載率增加2.1個百分點至80.5%，而可用座位千米數則按年增加141.9%。在2023年首11個月，載客人次較去年同期增加709.2%，可用座位千米上升393.2%，而收入乘客千米數則上升499.7%。
國泰航空於2023年11月份運載12.39萬公噸貨物，較去年同月增加20.3%。月內貨物收入噸千米數按年增加14.2%，運載率下跌5.8個百分點至61.1%，而可用貨物噸千米數則按年增加25.1%。在2023年首11個月，載貨量較去年同期增加19.5%，可用貨物噸千米數增加64.2%，而貨物收入噸千米數則上升43.6%。
顧客及商務總裁劉凱詩表示，12月將迎來香港重新全面對外開放後的首個聖誕假期，集團樂見旅遊需求保持強勁。月內，集團恢復往返基督城航班，是國泰航空於疫後首次重啟季節航班服務，顧客的熱烈反應令人鼓舞。與此同時，由明年3月31日起，國泰航空將於廣受歡迎的紐約航線其中的CX830及CX831航班上，率先恢復頭等艙服務。貨運方面，12月的前景令人鼓舞，預計需求在年底的假期前將一直保持強勁。