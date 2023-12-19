內地金融貸款違約飆　據指857萬人遭列黑名單

內地疫後經濟復甦未如預期，消費者違約率續升，監管機構推動加快處置不良債務，導致中國銀行業的不良貸款（NPL）餘額達到3.2萬億元人民幣，相較2019年底增加了三成。隨着消費者違約率上升，被中國當局列入黑名單的人數也急增。

外媒引述中國評級機構中誠信數據報道，今年不良貸款(NPL)支持的證券發行量預計將比一年前增加約40%，創歷史新高，原因是貸款機構紛紛拋售與抵押貸款、信用卡和金融服務相關的不良資產。外媒審閱銷售說明書，單計本周，包括中國光大銀行和江蘇銀行在內的六家銀行計劃發行價值15億元人民幣的不良貸款資產支持證券（ABS）。買家一般包括基金經理、財富管理公司、專業不良債權投資者和對沖基金等。

數據又指，截至12月17日，今年中資銀行已出售不良貸款資產達425億元人民幣，按年增長37%，創2016年以來新高紀錄。

另據法庭數據顯示，中國當局已將857萬人列入黑名單，他們拖欠的貸款包括房屋抵押貸款到商業貸款等，累計人數比2020年初的570萬違約者增加了50%，凸顯了疫情對經濟造成的傷害。