康澤花園三房低見800萬沽　較3年前低層戶平近16%

樓價不斷下挫，市場再有屋苑出現低價買賣，北角康澤花園三房戶售價低見800萬元，較3年前同類型低層單位再低近16%，呎價跌穿1.3萬元屬近年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角康澤花園A座低層2室，實用面積約620方呎，三房間隔，最終成交價低見800萬元，呎價約12,903元，成交價比3年前同類型低層單位再低近16%，呎價跌穿1.3萬元屬近年低位。

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島10座中層A室，實用面積約739方呎，套三房連多用途房間隔，享海景，今年10月放盤，最新叫價1,160萬元，最終累減71萬元，以1,089萬元成交，呎價約14,736元，約8年帳面升值約2.3%。

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九龍區

●世紀21富山(香港)黃澤龍指，樂富居屋富強苑D座高4室，實用面積約577方呎，三房間隔，於未補價第二市場以480萬元獲綠表客承接，呎價約8,319元，單位原先叫價為590萬元，最終減價110萬成交，減幅約18.6%。

●美聯關穎賢指，奧運站維港灣8座低層B室，實用面積約786方呎，三房間隔，用家斥資1,568萬元購入，呎價約19,949元，原業主於2008年6月斥資約838萬元購得，約15年帳面獲利730萬元，升值約87.1%。

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新界區

●中原柯勇稱，將軍澳12月暫錄91宗二手買賣，將軍澳中心10座低層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，最新以555萬元易手，呎價約13,670元。

●美聯林健偉表示，將軍澳居屋浩明苑A座高層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價315萬元，放盤約8個月，新買家為首置綠表客，睇樓3次，最終以298.8萬元承接，呎價約6,745元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山12月暫錄32宗二手買賣，迎海．星灣18座中層A室，實用面積約798方呎，套三房間隔，叫價約1,400萬元，議價後以1,380萬元易手，呎價約17,293元，新買家為換樓客。

●中原陳耀榮指，馬鞍山夾屋雅景臺4座高層B室，實用面積約607方呎，三房間隔，望少海景，自由市場11月放盤叫價約820萬元，12月減至720萬元，日前議價後以692.8萬元沽出，呎價約11,414元，新買家為家庭客。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍12月暫錄約30宗二手買賣，大圍金禧花園5座低層C室，實用面積約314方呎，兩房間隔，10月開價約500萬元，日前議價後以428萬元易手，呎價約13,631元，累減約72萬元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城19座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤兩個月，開價588萬元，累減38萬元，減幅約6.5%，以550萬元成交，呎價約12,195元。

●美聯汪子龍指，大埔白石角嘉熙5座中層C室，實用面積約458方呎，兩房間隔，上月底以750萬元放售，獲區內用家議價70萬元，以680萬元承接，呎價約14,847元，原業主於2018年以889.9萬元購入，帳面蝕209.9萬元，或貶值約23.6%。

●中原陳國輝表示，粉嶺花都廣場1座高層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，叫價約430萬元，議價後以410萬元沽出，呎價約10,459元，新買家為上車客，原業主於2018年以約500萬元購入，約5年帳面蝕讓90萬元，期內貶值約18%。

●美聯翟安暉稱，元朗YOHO Town第1座中層D室，實用面積約516方呎，兩房間隔，年輕區內客睇樓兩個月，議價後以675萬元承接，呎價約13,081元。

●中原葉津榮表示，屯門綠怡居3座低層G室，實用面積約509方呎，兩房間隔，去年8月放盤叫價680萬元，最新叫價438萬元，議價後終以415萬元沽出，呎價約8,153元，放盤近1年半共減265萬元，新買家為同區上車客。

●利嘉閣鍾景安指，荃灣西映日灣3座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，叫價800萬元，累減至788萬元成交，呎價約17,319元，原業主於2019年以約855萬元買入，約4年帳面蝕67萬元。

●美聯陳偉健稱，葵涌葵芳閣2座高層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，以480萬元放售，近日獲上車客洽購，最終以445萬元成交，較最初開價累減35萬元，呎價約11,209元。

●中原黃宏超表示，東涌東堤灣畔1座中層B室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價615萬元，上車客大膽還價，最終劈價46.2萬元，以568.8萬元沽出，呎價約10,399元，屋苑自去年12月後再度跌穿600萬元，創近年低位。

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