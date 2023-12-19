黃大仙新盤籌備推售　馬鞍山洋房項目頻錄成交

黃大仙新盤籌備推售，周二(19日)最新披露戶型分布及單位面積等資料，主打的一房單位佔總供應超過一半。馬鞍山洋房項目頻錄成交，最新以逾5,296萬沽出1座洋房。

●黃大仙薈鳴一房戶佔逾五成

●馬鞍山雲海別墅1座洋房逾5,296萬元沽

●旺角利．晴灣23周六先到先得賣兩伙

●鴨脷洲逸南累沽約91伙

●黃竹坑站晉環三房2,820萬沽 較兩年半前平19%

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，新近以2,820萬元重新沽出早前遭終止交易的三房單位，惟做價較兩年半前平約19%。涉及單位為1B座40樓A室，實用面積919方呎三房，曾於2021年5月以3,501.3萬元售出，當時呎價約38,099元，惟交易列明於本月14日已終止。發展商最新重新將該單位售出，但最新成交價已較2年半前已低681.3萬元。

●市建局持有的長沙灣映築兩房單位增折扣

●大埔林海山城三房戶以1,626萬元成交

●啟德MONACO MARINE兩房呎價約24,499元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新錄得1B座19樓F室的成交，實用面積435方呎，兩房間隔，設開放式廚房，成交價1,065.7萬元，呎價約24,499元。據悉，買家現居於啟德。

●旺角傲寓為7伙單位增設8%折扣

●啟德MONACO一房錄終止交易

會德豐地產旗下啟德MONACO，錄得1宗終止交易個案，涉及單位為2A座32樓F室，實用面積354方呎，一房間隔，原本在2021年1月以906.4萬元售出，當時呎價約25,605元，惟交易最新顯示已於周一(18日)終止。