黃大仙新盤籌備推售 馬鞍山洋房項目頻錄成交
2023年12月19日 22:28
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黃大仙新盤籌備推售，周二(19日)最新披露戶型分布及單位面積等資料，主打的一房單位佔總供應超過一半。馬鞍山洋房項目頻錄成交，最新以逾5,296萬沽出1座洋房。
●黃大仙薈鳴一房戶佔逾五成
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周二(19日)公布正積極部署銷售安排。項目為單幢式設計，提供230伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，最細特色戶實用面積由178方呎起。宏安地產執行董事程德韻表示，戶型分布上，開放式戶佔21伙，一房單位佔126伙，兩房單位有63伙，特色單位則設20伙。全盤面積介乎178至375方呎。項目預計關鍵日期為2025年4月30日。
●馬鞍山雲海別墅1座洋房逾5,296萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周二(19日)以招標形式沽出1座洋房，成交價5,296.7萬元。上述為Camellia Avenue6號洋房，實用面積2,676方呎，三房兩套間隔，連729方呎花園，呎價約19,793元。資料顯示，物業成交價為720日，買家可享有提前入住優惠。據悉，項目由10月至今已累售共14座洋房，套現逾8.61億元。
●旺角利．晴灣23周六先到先得賣兩伙
市區重建局積極推售持有的新盤單位，旗下與有利集團(00406)及合作發展的旺角利．晴灣23，周二(19日)上載價單5號，涉及兩伙兩房單位，並安排周六(23日)起以先到先得形式發售。涉及兩伙包括3樓B室，實用面積584方呎，定價899.5萬元，呎價15,402元。另一伙為3樓D室，實用面積466方呎，定價733.8萬元，呎價15,747元。據悉，上述兩伙均由市建局持有。
●鴨脷洲逸南累沽約91伙
恒基地產(00012)旗下鴨脷洲逸南已屆現樓，開售至今累沽約91伙，總成交金額逾5億元。聖誕節將至，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝到該項目現樓住客會所，與其部門同事以充滿聖誕氣氛的造型，一同打卡留念，並大派聖誕禮物，分享節日喜悅。資料顯示，全盤提供138伙，由2021年5月起推出市場發售。
●黃竹坑站晉環三房2,820萬沽 較兩年半前平19%
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，新近以2,820萬元重新沽出早前遭終止交易的三房單位，惟做價較兩年半前平約19%。涉及單位為1B座40樓A室，實用面積919方呎三房，曾於2021年5月以3,501.3萬元售出，當時呎價約38,099元，惟交易列明於本月14日已終止。發展商最新重新將該單位售出，但最新成交價已較2年半前已低681.3萬元。
●市建局持有的長沙灣映築兩房單位增折扣
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，早於今年9月減價推售18伙由市建局持有的單位，並沽出17伙，項目於周二(19日)修訂價單，將餘下1伙的折扣率增加7%，變相減價清貨。涉及單位為6樓E室，實用面積512方呎，兩房間隔，定價為926.11萬元，原本不設折扣。現時經調整後，加設7%的「節慶置業有賞優惠 」，折實價861.28萬元，折實呎價約16,822元。
●大埔林海山城三房戶以1,626萬元成交
●啟德MONACO MARINE兩房呎價約24,499元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新錄得1B座19樓F室的成交，實用面積435方呎，兩房間隔，設開放式廚房，成交價1,065.7萬元，呎價約24,499元。據悉，買家現居於啟德。
●旺角傲寓為7伙單位增設8%折扣
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，於上月底為指定6伙單位，加設共8%的「特選菁英單位折扣」及「特選專才單位折扣」，項目於周二(19日)修改價單，將享有上述折扣的單位由6伙增加至13伙。
●啟德MONACO一房錄終止交易
會德豐地產旗下啟德MONACO，錄得1宗終止交易個案，涉及單位為2A座32樓F室，實用面積354方呎，一房間隔，原本在2021年1月以906.4萬元售出，當時呎價約25,605元，惟交易最新顯示已於周一(18日)終止。