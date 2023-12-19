美股靠穩　恒指夜期高水175點

美股周二早段靠穩，道指升65點，報37,371點；標指升9點，報4,749點；以科技股為主的納指升46點，報14,951點。港股夜期報16,680點，升127點，高水175點。

企業消息方面，設計及內容創作軟件公司Adobe宣布，放棄以200億美元收購同業Figma的提案；由於雙方此前已簽訂收購協議，Adobe將會如約向Figma支付10億美元的「分手費」。Adobe解釋，放棄收購案的原因在於無法通過反壟斷審查。Adobe股價早段升0.46%。

另外，南韓電商巨頭Coupang宣布，收購英國奢侈品電商平台Farfetch，並向其提供5億美元的資金。兩家公司尚未披露收購的具體作價。於紐交所上市的Coupang股價早段曾跌0.02%，報16.15美元。

美國聯儲局主席鮑威爾於上周承認已開始討論減息，隨即引發市場激烈反應。不過，聯儲局似乎極度不樂見市場炒作減息，多位官員連日來頻頻「出口術」，反口推翻鮑威爾的說法，試圖令減息預期降溫。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比表明，市場對於局方有所誤解，重申通脹未回落至目標水平，又指市場反應令他感到意外。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾亦表示，市場押注明年提前減息的情況太過「超前」；三藩市聯儲銀行行長戴利則聲稱，現時揣測減息時機為時過早。幾位聯儲局官員都努力推翻市場的預期，試圖說服市場減息不太可能在短期內發生。

事實上，市場如此瘋狂地炒作減息，明顯是已「先入為主」認定減息時機快將來臨，故只要看到一些蛛絲馬迹便會理所當然地開始行動。至於聯儲局官員最近反口的言論，明顯無法取信於眾人，這明顯是當局失去信用的最有力例證。在此之前，包括鮑威爾在內的聯儲局官員經常愚弄市場，包括在2021年底時多次重申通脹只是「暫時」，無意大手加息，結果到2022年3月起不斷加息，步伐之急乃數十年來罕見。

如今看來，市場已經受夠了聯儲局的謊言，故而衍生出一套獨特的理解方式，單方面解讀官員們的言論與立場。