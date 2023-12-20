m18講場：台積電董事長退休　任內有乜大搞作？

台積電︰產一絲絲

世界最大晶片代工廠台積電尋日下晝宣布，今年69歲嘅董事長劉德音將會喺明年6月5日退休，以第二啲方式貢獻自己幾十年行業經驗、陪多啲屋企人。見到依個消息，絲絲硬係覺得佢依幾年經畀地緣政治搞到筋疲力竭。

2018年6月5日，台積電創始人張忠謀退休，將董事長交畀劉德音，總裁交畀魏哲家，一般認為係考慮到劉德音心思細密，可以同魏哲家互補，尤其係應付中美角力嘅手腕。

江湖傳聞，以前劉德音留美期間應徵貝爾實驗室同勞倫斯實驗室，兩間都好Top，但貝爾係名副其實嘅晶片先驅。原先得勞倫斯畀offer，冇幾耐貝爾出嚟截胡，劉德音想過貝爾，就叫朋友應徵勞倫斯，等勞倫斯都得到一個人才，而唔係直接畀檸檬人食。

劉德音擔任董事長以來，台積電地位空前提高，問題係四出起廠，鑊鑊都重皮，其中美國起尖端製程廠明眼人都知係應酬美國佬，而且一個三星已經惡啃，英特爾（Intel）又出嚟話大搞晶片代工，窒頭窒勢，大家難免擔心為咗唔輸畀三星、Intel就使咁多錢周圍起廠，到頭來得唔到預期嘅回報。

董事會下轄嘅提名委員會家陣推舉比劉德音仲要大一歲嘅魏哲家兼埋董事長，出年6月董事會會再表決，成事嘅話就可以好似當年嘅張忠謀咁大權獨攬。有機構投資者認為，由於魏哲家本來管日常營運，交棒畀佢影響唔大。

著名半導體分析師陸行之覺得費城半導體指數出年會「飆」，但叫台積電等15間公司面壁思過。他建議魏哲家喺美國唔正式批補貼之前，減慢投資步伐，增加談判籌碼，而且唔拎番80億至100億美金都對唔住股東，同時如果出年資本開支冇大增，應該加派息，另外要嚴控負債。