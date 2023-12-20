陳錦興：晶片國產化不可逆轉　看好中芯前景

本周為聖誕長假前夕，投資者入市意慾相對低，保持謹慎態度，市場亦不預期今年出現聖誕升市，枉論年底粉飾，資金轉移炒個別股份。逆市股當中，可留意中芯國際，近期在20至21元水平整固，已消化不少調整壓力。市場預期明年半導體行業復甦，中芯將是主要受惠者。

半導體供應鏈正在重塑，晶片國產化更是不可逆轉的趨勢，中芯無論在工藝技術及產能規模都處領先，將是國產化趨勢的受惠者。中芯預期四季度收入按秀增長1至3%；毛利率繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16至18%之間。市場已消化其保守的指引，現時反而憧憬在減息周期重啟、電子消費需求回暖及5G、高階電腦及人工智能急速發展下，半導體行業明年將現溫和復甦。中芯年初至今累升逾20%，大幅跑贏恆指、科指，股價近期整固後，有望再現動力，建議20.5元吸納，上望23.0元，跌破18.0元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)