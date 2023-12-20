鄭勤龍：港股短期內仍難以擺脫弱勢

從卦象顯示，恒指走勢正處於《澤山咸》變《水火既濟》之中。在易經，「水」性向下流，而「澤」為水勢蓄聚的最低處，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示大市或仍需一段時間消化。

承接上周預示港股短線上落波動大的《風雷益》變《山雷頤》卦，恒指上周三(13日)在16,311點開市，當日指數在低見16,145點後反彈，在上周五指數最高曾見16,964點，隨後轉勢回吐，昨日指數最低曾見16,408點，最終下跌了124點，收報16,505點，可說已應驗了當損無可損之時，便是益的開始，引伸為反彈的「益」卦和有動而止之意，告戒君子一舉一動都要知道適可而止，引伸為休養生息的「頤」卦的卦象。

「咸」卦，《說卦傳》曰:「山澤通氣」大意是指，若澤中沒有山作為承托，便無法蓄水，因此若將「咸」卦的意象溶入於股市的預測上，便可理解為低位有支持之象。

然而「既濟」卦則為水在上而火在下，所以火會被水淋熄，引伸為大市的上升動力或仍不足。

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為港股在短期內仍難以擺脫弱勢。

玄學金融家 鄭勤龍