港股黑期高水逾200點 油金上揚

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.41%，報102.14；港匯見7.7989；離岸人民幣(CNH)報7.1239；美元兌日圓處143.91；歐元報1.0978，英鎊報1.2729。金價處2,041.26美元。布油報79.3美元，紐油報74.12美元。比特幣跌1%，報4.22萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水230點。

●道指收報37,557點，升251點或0.68%；標指收報4,768點，升27點或0.59%；納指收報15,003點，升98點或0.66%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,995點，升203點或1.19%。

●12月恒生指數夜期收報16,719點，升166點，高水214點，成交14,421張。

●紐約期油收報每桶73.44美元，升0.97美元或1.34%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.23美元，升1.28美元或1.64%。

●紐約期金收報每安士2,052.1美元，升11.6美元或0.57%。

●英國富時100指數收報7,638點，升23點或0.31%；德國DAX指數收報16,744點，升93點或0.56%；法國CAC指數收報7,574點，升5點或0.07%。

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