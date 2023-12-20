百奧賽圖授權Neurocrine Biosciences獲得多靶點抗體
2023年12月20日 07:53
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百奧賽圖(02315)宣布，集團與Neurocrine Biosciences, Inc.達成一項抗體評估與選擇權協定。該協定將許可Neurocrine Biosciences獲得百奧賽圖針對多個特定靶點的全人抗體，並有權獲得針對選定抗體進行治療性產品的開發、生產和商業化的全球任意使用權益。未來，該協定還有可能拓展至其他多個雙方商定的靶點。此次授權的抗體由百奧賽圖專有的RenMice®平台產生。
根據協定，如果Neurocrine Biosciences行使選擇權，針對每個選定靶點，百奧賽圖將獲得選擇權行使費用、開發和商業化里程碑付款及個位數淨銷售額分成。
百奧賽圖董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷表示，很高興集團RenMice®產生的全人抗體得到世界領先的神經科學生物醫藥公司Neurocrine Biosciences的認可，相信集團豐富的經驗證貨架型抗體序列與Neurocrine Biosciences在新藥開發方面的豐富經驗相結合，可幫助集團加速攻克難以治療的神經系統疾病。