百奧賽圖授權Neurocrine Biosciences獲得多靶點抗體

根據協定，如果Neurocrine Biosciences行使選擇權，針對每個選定靶點，百奧賽圖將獲得選擇權行使費用、開發和商業化里程碑付款及個位數淨銷售額分成。

百奧賽圖董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷表示，很高興集團RenMice®產生的全人抗體得到世界領先的神經科學生物醫藥公司Neurocrine Biosciences的認可，相信集團豐富的經驗證貨架型抗體序列與Neurocrine Biosciences在新藥開發方面的豐富經驗相結合，可幫助集團加速攻克難以治療的神經系統疾病。