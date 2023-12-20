泰無賴？侵權案敗訴　中國瑞幸遭索償22億元

內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡控告泰國皇家50R集團(50R Group)侵犯商標版權敗訴，遭對方「反咬」。據內媒引述泰國媒體報道，50R集團周二(19日)向法院正式提交訴訟，要求法庭判處中國瑞幸咖啡賠償經濟損失100億泰銖(約22.34億港元)，法院已立案受理。

報道指，泰國皇家50R集團提交給法院的文件顯示，其在2020年時，就已經向泰國商務部合法註冊瑞幸商標，且一切都依照泰國法律規則和程序辦理，並獲准使用該商標經營銷售茶和咖啡等飲料的咖啡店業務。不過，後來中國瑞幸咖啡卻向中央知識產權和國際貿易法院提出違反事實真相的訴訟，指控50R集團惡意註冊商標，對此，初級法庭判決50R集團敗訴。50R集團認為判決不公，向法庭提交反駁，並在今年12月1日勝訴。

此外，泰國皇家50R集團的起訴書顯示，早期在法庭仍未作出最終判決時，中國瑞幸已多次強迫50R集團停止使用該商標，並且多次強制扣押50R集團的財產，令50R集團受到嚴重的經濟損失。50R集團並為打官司花大量費用，對此，50R集團要求法庭判決中國瑞幸咖啡給予總計100億泰銖的賠償。

去年初，有中國網民指在泰國發現瑞幸分店，並展示相關照片，當中的「瑞幸分店」由裝修、招牌、咖啡杯至手提袋的設計都與瑞幸極之相似，但招牌中的小鹿圖案左右翻轉。去年8月，瑞幸發布聲明，強調並無在泰國開分店，指泰國的瑞幸門市是仿冒門店，並稱已採取法律手段處理。

外媒指，50R集團是一家從事零售、新能源、旅遊業、房地產及餐飲業等多元化經營管理的泰國本土企業，有泰國王室及軍方政府的背景。