前保險代理因挪用及不當處理保費　被保監局禁重投業界6年

保監局就一名前保險代理人不當處理及挪用兩名保單持有人的保費款項，禁止他於六年內申請牌照。

保監局指，於2014年，該代理人向自小認識的朋友和其妻子出售危疾保單。於2017年11月，代理人通知他們，只要將當時月繳的保費支付模式改為年繳，便可獲得保費折扣。這是一個謊言，代理人藉此誘使客戶取消他們的自動轉帳安排，並將年度保費存入其個人銀行帳戶。代理人沒有向其委任保險公司繳交該筆保費，而是將資金用作個人用途。兩份保單均因沒有支付保費而於2018年1月失效。

於2018年10月，代理人吿訴客戶，如果於該星期內繳付續保保費便可獲得相同的保費折扣。代理人甚至表示，如他們不能及時提供資金，可代他們繳付保費以獲取折扣。該兩位客戶接受代理人的提議，並在相信代理人已代他們繳費的情況下，將續保保費款項轉帳予代理人。除了保費折扣屬謊言外，代理人根本從未代客戶向保險公司支付過保費，而有關保單已失效10個月。

當客戶以為保單仍然生效，並透過代理人就保單提出申索時，事件才被揭發。起初，代理人在被問及申索和保單的狀況時，仍以各種藉口辯解。然而，客戶最終聯繫保險公司並發現實情。面對客戶的質詢，代理人只退還於2018年收取的保費款項，但沒有交還2017年共20,149.70港元的保費。代理人在保監局的調查中承認自己的不當行為。

保監局表示，本案涉及嚴重失信，牽涉的不是一般的客戶關係，而是一段童年友誼，保險代理人藉此獲取不誠實的個人利益。代理人在2017年首次成功欺騙客戶後，於2018年經不起誘惑而作出第二次的欺騙行為。第二次的欺騙更是精心策劃，他藉假裝為客戶代支保費令他們獲得虛構的保費折扣，凝造互惠互利的效果，致使客戶向他支付款項。在代理人試圖解釋為何無法獲得索償時，第三組謊言隨之而來。

由於案情發生在現行保險中介人規管制度於2019年9月23日生效之前，保監局受制於當時的適用規則以決定本案的處分。然而，在上述規限下，為期六年禁止申請牌照的處分反映保監局對本案出現的不道德和不當行為的零容忍態度。