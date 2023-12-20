【高盛推介】阿里巴巴升逾3%跑贏大市　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(19日)跌約0.6%，今早(20日)反彈。早段高見73.7元後升幅略收窄，現報73.1元，升約3.4%，升幅跑嬴大市。據監管文件顯示，阿里旗下淘寶中國控股計劃出售2,500萬股小鵬汽車ADR，完成後持股比例從10.2%降至7.5%，涉資3.91億美元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一錄得約120萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日則獲資金轉向流入，有約200萬元。

阿里購21564，行使價79.93元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.6倍，少數中期輕微價外。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.1倍，中期、輕微價外、活躍條款。

阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛63125，收回價60元，行使價58.5元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。

阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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