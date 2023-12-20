時候未到？聯儲官員：未見美國明年初減息迫切性....

外媒報道，美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)預計，美國通脹將在未來半年緩慢回落，明年不會有減息的緊迫性，並強調在評估下一步政策行動之際，聯儲局會保持堅定和耐心。

博斯蒂克表示，隨着通膨率繼續緩慢下降，聯儲局料在2024年下半年減息兩次。他解釋，因應通脹率繼續朝着2%的目標邁進，聯儲局可能需要開始降低利率，以避免對勞動力市場造成不應有的損害。他預計，勞動力市場和價格壓力將繼續降溫，並且會密切關注3個月和6個月的通脹數據。

博斯蒂克明年對貨幣政策決定有投票權。

聯儲局主席鮑威爾議息會議後的發言，被市場解讀為明年將進入減息周期，此後，多位儲局官員紛紛為減息預期降溫。芝加哥聯儲銀行行長古斯比(Austan Goolsbee)日前表示，鮑威爾沒有說明減息計劃，市場對於減息次數的預期高過《經濟預測摘要》的預測，強調聯儲局不會推測性地討論有關未來的具體政策，將會在會議期間進行投票。紐約聯儲銀行威廉斯(John Williams)上周曾稱，現在並不是真正開始討論減息的時候。