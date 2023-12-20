美國車保數據顯示　Tesla司機意外率最高...

外媒報道，美國網上貸款平台LendingTree分析過去一年的汽車投保報價數據，發現從去年11月中旬至今年11月中旬，在美國的特斯拉(Tesla)司機意外率最高，BMW駕駛則是酒駕率最高。

報道指，研究對30個品牌進行分析，顯示在上述時期，Tesla司機意外率在美國最高，每1,000名司機，發生23.54宗，其次是公羊貨車(Ram Trucks)，涉及22.76宗，之後是Subaru的20.9宗。相比之下，Pontiac、Mercury及Saturn的意外少得多，在該期間每1,000名司機，發生的事故均少於10宗。

研究發現，BMW司機最有可能酒駕，每1,000名司機有3.13次酒駕，拋離其他品牌，排第2名的Ram只有1.72次。

意外、酒駕、超速和其他違規行為都會導致司機的保費率提高。LendingTree發現，一張超速罰單會使車輛保險價格上升10%至20%，意外會使保費率漲約40%，酒駕更會導致保費率漲60%或更多。

針對LendingTree研究，以及為何過去一年美國Tesla駕駛的事故及連帶事件發生率如此之高，Tesla並沒有回應。