【高盛推介】小米繼續上升　舜宇倒跌後靠穩

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團昨日(19日)升約1.5%，今早(20日)繼續上升。早上至今在16至16.4元附近上落，現報16.22元，升約0.5%。小米創辦人及首席執行官雷軍日前受訪表示，小米汽車整體研發投入逾100億人民幣，並指小米進軍汽車行業充滿信心，及小米汽車在智能化方面具優勢。

舜宇昨日跌約0.3%，今日早段高見72.45元後升幅收窄並倒跌，但70元見支持，及後反彈輕微上升。現報71.55元，升約0.1%。有調查機構預料，明年內地智能手機市場出貨量可達2.87億部，按年增長3.6%。

觀察個股輪證資金流向，小米好倉於本周一及本周二共錄得約180萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約190萬元資金流入。

舜宇方面，好倉於上周五及本周一共錄得約40萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日則獲小量資金轉向流入。

小米購21116，行使價18.9元，2024年09月25日到期，實際槓桿4.6倍，活躍條款、低面值、低街貨。

小米購19634，行使價16.9元，2024年04月25日到期，實際槓桿5.9倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。

小米沽21046，行使價11.78元，2024年06月20日到期，實際槓桿5.8倍，行使價10元以上最高槓桿產品之一。

舜光購18764，行使價75.05元，2024年07月23日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、高敏感度。

舜光沽16315，行使價75元，2024年04月05日到期，實際槓桿3.7倍，3個月期以上產品最高槓桿。

瑞聲購19611，行使價19.02元，2024年03月25日到期，實際槓桿3.7倍，價內。

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