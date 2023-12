美國樂壇天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)的聖誕洗腦神曲《All I Want For Christmas Is You》每年臨近聖誕節就開始全球熱播,這首耳熟能詳的聖誕歌曲估計為瑪莉亞帶來巨額版稅收入,地表最強養老基金非它莫屬。

據外媒報道,該歌曲於1994年推出,至2019之後連續幾年都獲歌迷推至榜首,今年該歌曲再次登頂,本周奪得Billboard冠軍。

該聖誕歌曲發行近30年後仍大受歡迎,外媒指,估計瑪莉亞每年「躺平」勁賺約300萬美元(約2,340萬港元),專家更料利潤將超過1億美元,被封為史上最fat fat的養老基金,不過瑪莉亞每年仍會為其飲歌大肆宣傳,都不算「躺平」收錢吧。

然而,《All I Want For Christmas Is You》也並非百聽不厭,有零售業員工幾乎崩潰,因為商店內不斷重複播放這首歌,有人甚至會走入儲藏室來躲避。