報告：全球網絡勒索受害者數量增46%創新高

《Security Navigator 2024》報告顯示，2023年全球網絡勒索受害者數量急增46%，創歷史新高。

報告指出，大型企業成為主要攻擊的目標（40%），尤其擁有超過10,000僱員的企業，受到攻擊的次數呈現持續增加的趨勢。Cl0p勒索軟件團體同時加劇了這個趨勢，其中包括在 2023 年透過兩個嚴重漏洞進行勒索。小型機構則佔所有受害者的 25%，其次是中型企業，佔 23%。

以英語為通用語言的國家仍然是受害者數量最多的地區，當中53%受害者的總部位於美國，其次是英國（6%）和加拿大（5%）；然而，印度、大洋洲和非洲的受害者數量都有顯著的按年增長，分別升97%、73%及70%。

報告提到，網絡安全專業部門Orange Cyberdefense威脅偵測團隊在此期間內處理的事件超過 30%，總數達到129,395宗，當中19%經安全分析師證實為安全事故。當中，「黑客攻擊」仍然是對企業和機構最具威脅的攻擊類別，佔已證實的安全事故近三成（30.32%），其次是濫用（16.61%），而惡意軟件或木馬程式則排名第三（12.98%）。

儘管事件數量增加，實際上已證實的安全事故數量較去年同期減少了 14%。就已證實的安全事故數目而言， 製造業仍然佔最多（32.43%），與過去幾年的趨勢一致， 其次是零售業21.73%），及專業、科學和科技服務業（9.84%）。以上佔比最多的三個行業，在向客戶報告已證實的安全事故當中佔六成以上。