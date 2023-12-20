大華銀行下調今年香港經濟增長預測至3.5%

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，香港的實質本地生產總值在2023年首三季按年增長2.8%，受第二季疲弱的本地生產總值所影響，港府亦將全年增長預測下調至3.2%。該行亦將香港2023年經濟增長預測由4.2%向下修訂至3.5%，而2024年增長2.5%的展望則維持不變。

本財政年度的財政赤字預計較原先估計高一倍，超過1,000億港元，主要受賣地及印花稅收入偏低影響，而施政報告中宣佈的措施將令政府的經常性開支增加。預期下年度預算案料將維持擴張性，以刺激明年經濟復甦，而針對房屋、低生育率、人才及其他重振經濟的措施仍會是政府的優先考慮。

美元兌港元跌至7.7860，為2023年內的最低水平，他認為，主要受港元資金緊張觸發港元匯率略高於等值美元匯率所影響。因此，投資者原先追捧賣出港元後買入美元的套利交易已變得無利可圖，並可能使美元兌港元持續受壓。

隨著市場逐漸聚焦於美國聯儲局減息，預期美元匯率會呈現廣泛弱勢，可能令美元兌港元在2024年數季徘徊於約7.80水平。美元兌港元在過去兩年處於7.85強勢水平附近的局面或會成為過去。