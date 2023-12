證監會提醒兩平台疑涉欺詐　執法部門已封網

再有虛擬資產平台涉嫌欺詐,香港證監會本月內第二度警示大眾!今次涉及的平台分別是「LonShiX」及Z「Bitbank (Global) Financial Holding Group」,涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐行為,並已將其列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單,而執法部門已應證監會的要求,採取行動,封鎖相關的網站,以及社交平台X(前稱Twitter)相關的帳戶。

LonShiX在其網站上訛稱其地址位於香港,並透過社交媒體平台及即時通訊軟件上訛稱是獲銀行認可的投資專業人士的人,誘使投資者開立投資帳戶。

至於Bitbank (Global) Financial Holding Group,採用的名稱與一家日本加密貨幣交易所的名稱非常相似,但事實上兩者並無關聯。證監會亦懷疑Bitbank (Global) Financial Holding Group可能曾透過網上渠道散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料,包括其網站和社交媒體,聲稱它取得了證監會牌照,並已開始申請虛擬資產服務提供者的牌照,強調其聲稱全部皆與事實不符但卻可能造成虛假及具誤導性的印象,令人誤以為Bitbank (Global) Financial Holding Group的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法,藉此誘使他人在其平台上交易。

證監會再次告誡公眾,提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。