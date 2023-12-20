置地公司料旗下中環商場聖誕銷售額按年升20%

今年本港疫後通關經濟恢復，大型商場都預期復常後的第一個聖誕節生意將顯著回升。置地公司商用物業執行董事江璣若表示，經過三年疫情，明顯感受到市面上濃厚的節日氣氛，旗下中環置地廣場中庭的聖誕裝置至今已錄超過5,000名訪客，商場人流與去年相比己增長約15%，預期而聖誕期間銷售額將按年同期上升約20%。

他又稱，集團今年續與租戶緊密合作，當中包括在告羅士打大廈43至45樓開設餐飲概念FORTY FIVE，網羅5家餐飲品牌，目前亦正與多家主要奢侈品牌租戶探討他們在中環核心擴張和發展的潛在計劃。

根據國際市場調查公司Euromonitor公布的數據，香港今年重新成為全球人均奢侈品支出最高的市場，證明本港繼續是全球一個最重要的奢侈品零售市場之一。

江指出，展望未來，2024年將會充滿挑戰，全球經濟形勢未見明朗，對於寫字樓及消費市場均可能產生負面影響。儘管如此，集團對高檔零售市場的前景信心不變。事實上，一衆奢華品牌仍然視本港為不可替代的重要市場，兩大國際品牌已先後在今年及明年首季在港舉辦時裝展，反映本地市場具吸引力。

他表示，「精益求精」和「推陳出新」將會是整個零售業界與置地公司的發展重點方向，公司會全速推動更新置地廣場零售和餐飲組合的計劃，以提升租戶和顧客的體驗。計劃包括在太子大廈頂樓推出全新餐飲概念，以及對置地廣塲的零售空間進行全新規劃。計劃詳情將於明年初公布。

而大型拍賣行明年首季將在遮打大廈開設用作拍賣和展覽用途的旗艦藝廊，以將生活享受及文化藝術元素融入到顧客體驗當中。