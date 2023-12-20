上商林俊泓：明年底1個月拆息料回落至3.5厘

上海商業銀行研究部主管林俊泓預期，踏入2024年港元拆息(Hibor)將有所回調，受農曆新年傳統季節性因素影響，屆時1個月拆息或重上5.8厘水平。市場預期聯儲局明年減息，估明年底Hibor將跌至3.5至4厘水平。

港元最優惠利率(P)方面，他預期，P息的調整會明顯落後美國，明年港元拆息仍屬偏高水平，與P息差距不足2厘，參考過往經驗仍「未到減P門檻」，料港P最快2025年再作調整，或先減0.125厘。

他坦言，P息高企對本地樓市非利好因素，但建築成本走高，料地產商不會平賣，加上銀行貸款意願偏強，相信明年樓價不會有太大跌幅，全年計或跌5%。他補充，若明年本港經濟條件配合，港樓仍有上升的可能。

外匯方面，林俊泓預期，聯儲局開展減息周期下，美元下半年會出現明顯沽壓，料美元指數年底或處於97至98水平，從而利好期他非美元貨幣。

中國經濟方面，林指，內地有機會在明年第一季和第三季，透過1年期中期借貸便利(MLF)操作，各減息一次，每次0.1厘；次季及季末將各降準一次，每次0.25厘，支持中國經濟明年增長約4.5%。由於中國減息幅度低於美息，料支持人民幣由現水平反彈，明年底有機會回升至6.95。