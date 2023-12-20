道期微升 比特幣及油價齊漲近1%

美匯指數報102.25；港匯見7.8048；離岸人民幣(CNH)報7.1348；美元兌日圓報143.54；歐元處1.0966；英鎊報1.2659。金價報2,040.45美元。油價升近1%，布油報79.93美元，紐油處74.65美元。比特幣升近1%至42,856美元。道指期貨微升2點。

焦點數據：

23:00 美國11月成屋銷售

23:00 美國11月經濟諮詢委員會消費者信心指數

●港股連跌兩日後回升，恒生指數高開142點後窄幅上落，最多升236點，高見16,741點；收市報16,613點，升108點或0.66%。主板全日成交900億港元。

-阿里將籌建資產管理公司，吳泳銘兼任淘天CEO。

-日企BWB在三個國家控告阿里，指其侵犯跨境電商專利。

-證監會提醒兩平台疑涉欺詐，執法部門已封網。

-東方匯財證券曾急瀉59%，面臨被取消上市地位。

-金源氫化、知行汽車科技首掛「潛水」。

-小米汽車3員工未經許可參與外部研討會，永不錄用。

內地經濟：

●中國連續7個月減持美國國債，降至7696億美元。

●華南城明年7月到期票據獲延期3年。

●景順料MSCI中國指數明年漲逾一成，樓市鬆綁勢持續。

●美國將13家內地企業列入出口管制清單。

●泰無賴？侵權案敗訴，中國瑞幸遭索償22億元。

香港經濟：

●GUM：12月MPF人均暫錄回報2369元。

●大華銀行下調今年香港經濟增長預測至3.5%。

●貿發局報告：香港成中東企業理想上市地點。

●許正宇：相較新加坡同類計劃，港新投資移民計劃具吸引力。

外地經濟：

●菲律賓通脹風險持續，央行無意在未來數月放寬幣策。

●英國11月CPI按年升3.9%，低過預期。

●巴拿馬運河全年收入創新高，同拍賣「快證」有關？

●報告：全球網絡勒索受害者數量增46%創新高。

●美國車保數據顯示，Tesla司機意外率最高...

●時候未到？聯儲官員：未見美國明年初減息迫切性....

●針對淘寶？馬來西亞將對網購海外低價商品徵稅10%。

企業消息：

●日本東芝今起正式退市，74年上市歷史畫上句號。

●日經狂升客戶需求增！瑞銀時隔7年再設日股策略師職位。

●聖誕神曲成地表最強養老基金，女歌手躺平袋幾多版稅收入？

●現代汽車賤賣俄國車廠勁蝕17億元，有權回購。

●Airbnb承認誤導消費者，遭澳洲罰款逾8800萬。