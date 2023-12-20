領展新設首席投資總裁職位　由貝萊德前亞太區房地產主管出任

集團首席投資總裁為領展新開設的職位，宋俊彥將負責領展集團整體的投資戰略、投資組合管理，以及投資業務的戰略發展。他將會向領展行政總裁王國龍匯報。

宋俊彥於房地產行業擁有超過30年的豐富經驗及卓越的投資往績。此前，他為全球規模最大的資產管理公司貝萊德的亞太區房地產主管及房地產客戶業務全球主管；他亦為該公司房地產全球執行委員會成員，以及房地產全球投資委員會內具投票權的成員。此外，宋俊彥曾出任貝萊德亞洲增值基金系列(現時為該系列的基金五)唯一的投資組合經理，以及貝萊德亞洲核心基金一(亞洲特別基金)的投資組合經理。

宋俊彥於2013年隨貝萊德併購MGPA而加入貝萊德，當時他為MGPA亞洲區行政總裁及其亞洲房地產基金系列的投資組合經理。在加盟MGPA前，他於1999至2007年任職里昂證券，負責區內的房地產研究及推動成立亞洲房地產基金，並出任該基金的投資委員會成員。此前，他於1994至1998年任職置地公司，曾參與多個位於新加坡及其他亞洲國家地標性項目的業務拓展與租務工作。

王國龍表示，非常歡迎宋俊彥加入領展大家庭；他的行內經驗和專業知識豐富，其加盟將進一步提升管理團隊能力的廣度與深度，令公司在領展3.0戰略的新征程上，可以更好裝備為基金單位持有人尋找新的增長路徑和謀求可持續回報。

宋俊彥為皇家特許測量師學會資深會員及香港測量師學會會員。他持有英國產業管理學院的測量文憑。